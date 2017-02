Dietro contraffazione la mafia: diventi reato di serie A, dice Cenni (PD)

Susanna Cenni del PD dopo le audizioni in Commissione contraffazione.

"Dalle audizioni in Commissione contraffazione del dottor Calleri della Fondazione Caponnetto e del dottor Jovino dell'Osservatorio Rizzotto, soggetti competenti ed impegnati nello studio del fenomeno, risulta evidente come occorra rendere la contraffazione un reato di serie A. Un obiettivo da raggiungere intensificando l'attività di contrasto e la collaborazione tra tutti i soggetti impegnati a livello nazionale ed internazionale" spiega in un comunicato la deputata del Partito Democratico Susanna Cenni.



"E' inoltre necessario aprire anche una seria riflessione su aste, e concorrenza che opera solo sul massimo ribasso, rimettendo al primo posto il valore del lavoro, della trasparenza e della qualità etica dei marchi. - specifica - Dietro alla contraffazione ci siano le mafie, a partire da quella cinese che opera soprattutto nell'area di Prato. una parte della logistica e dei mercati è appannaggio di mafia e camorra".