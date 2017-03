Contraffazione online: chiusi 381 siti internet. Legge urgente, dice Cenni (PD)

Susanna Cenni del PD riflette sull'espansione della contraffazione online.

"Mentre siamo prossimi all'approvazione della relazione sulla contraffazione online, che approveremo in commissione giovedì 23 marzo ancora oggi ci giunge notizia dell'ottimo lavoro svolto dalla Guardia di Finanza a Napoli, che ringraziamo, durante la quale sono stati oscurato ben 381 siti internet", riferisce in una nota la deputata del Partito Democratico Susanna Cenni.



"Sono 17 le persone indagate, in maggior parte residenti in Campania. - viene specificato - Altri indagati sono invece residenti in Puglia, Sicilia, Emilia Romagna e Veneto. Avevano creato veri e propri negozi virtuali dove vendevano capi di abbigliamento e orologi dei più famosi brand".



"Un mercato della contraffazione sul web imponente che sottolinea ancora una volta come il web sia la nuova frontiera della contraffazione, di come sia importante proseguire nel lavoro di coordinamento e affinamento di strumenti di contrasto. - conclude - E proprio con il fine di porre un serio contrasto a questo fenomeno sarà utile l'approvazione della relazione sulla contraffazione online".