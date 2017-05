Contraffazione: Napoli ha economia parallela gestita da camorra, dice Cenni (PD)

Susanna Cenni del PD in merito alla Commissione d'inchiesta sylla contraffazione.

"Molto utili gli incontri di questi giorni della Commissione parlamentare di inchiesta sulla contraffazione in missione a Napoli per l'indagine che si concluderà entro l'estate. - dichiara in un comunicato la deputata del Partito Democratico Susanna Cenni - Napoli, una delle realtà più interessate da indagini e azione delle forze dell'ordine, con decine e decine di sequestri anche recentissimi, ha un'economia parallela in buona parte controllata dalla criminalità organizzata, che fa male all'economia sana, all'ambiente, al lavoro, alle entrate fiscali dello Stato".



"Un quadro, quello emerso dall'audizione di procure e forze dell'ordine, che vede un intreccio pesante, di ruoli, di specializzazione di varie forme di criminalità nazionale ed internazionale che concorrono nei vari passaggi, con investimenti su macchinari e capannoni, garantendo ingresso da estero, confezionamento, controllo dei mercati ambulanti, intermediazioni vere e proprie" prosegue.



"È indispensabile perciò far comprendere ai consumatori che acquistare prodotti contraffatti significa finanziare la criminalità organizzata" spiega in conclusione.