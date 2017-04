Biotestamento: con la Dat Italia è Paese più laico, dice Cenni (PD)

Susanna Cenni del PD sul biotestamento.

"Dopo una lunga e seria discussione, abbiamo approvato una legge di civiltà. Con il biotestamento si garantisce a ogni cittadino il diritto di poter decidere, qualora si trovasse in condizioni di salute irreversibili, o improvvisamente, o in conseguenza di malattia, di rifiutare quelle prestazioni sanitarie non più utili a curare, ma solo a prolungare uno stato di agonia" dichiara in una nota Susanna Cenni, deputata del PD, commentando l'approvazione alla Camera della legge sul testamento biologico. Il ddl ora andrà al Senato per poi tornare a Montecitorio per l'approvazione definitiva.



"Una decisione presa in fase di piena lucidità e possesso delle proprie facoltà, ma consegnata con strumenti ben definiti, al contesto di fiducia della persona stessa, i propri cari, i medici di fiducia. - si precisa - Uno Stato civile e laico ha il dovere di lasciare alle persone, alle loro famiglie e ai medici che hanno seguito le malattie e le cure, l'ambito in cui poter esercitare il diritto di scegliere come affrontare le ultime fasi della vita".



"Il testo sul 'fine vita' - assicura la parlamentare - è una buona sintesi che punta a ottimizzare la relazione tra il medico e il paziente. L'obiettivo è quello di dare libertà ad ognuno nel rispetto di quel principio di 'appropriatezza della cura', maggiori garanzie al personale sanitario cercando, al contempo, di garantire quel diritto alla vita, all'autodeterminazione e alla salute che sono principi al centro della nostra Costituzione. Abbiamo trovato un giusto equilibrio in nome dell'idea laica dello Stato: la legge che compone un quadro capace di fermarsi sulla soglia delle scelte personali che riguardano il proprio corpo, la propria vita, la propria etica individuale".



"E' una legge di libertà e di buon senso, che non introduce, come qualcuno strumentalmente continua a dire, sbagliando, l'eutanasia o la morte per sete e per fame. - precisa l'esponente den - Non è così, anche se le vicende che abbiamo conosciuto in queste settimane e che hanno visto alcuni cittadini recarsi all'estero per concludere la propria agonia, ci consegnano riflessioni, almeno secondo il mio parere, importanti. Noi però oggi facciamo una scelta che non entra in quella sfera e che non ha nulla di eutanasico. Con la norma sul fine vita, e sulla Dat l'Italia è un Paese più laico, più civile. Non resta che procedere alla sua approvazione in tempi certi anche al Senato".