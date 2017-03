Agromafie: bene Orlando, serve migliorare azione contrasto dice Cenni (PD)

Susanna Cenni del PD sul rapporto Agromafie 2017.

"I contenuti del Rapporto sulla Agromafie 2017 elaborato da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, sono un contributo importante per tutti coloro che hanno a cuore la legalità e il Made in Italy" spiega in un comunicato Susanna Cenni, deputata del Partito Democratico.



"I dati - il volume d'affari complessivo annuale delle agromafie ha avuto un balzo del 30% nell'ultimo anno - ci dicono che crescono le stime sul fatturato delle attività illecite nonostante il gran lavoro delle forze dell'ordine: sono oltre duecentomila i controlli effettuati dalle forze dell'ordine nel 2016 per combattere le agromafie dal campo allo scaffale", osserva.



"Serve più attenzione da parte della politica e delle istituzioni. - chiarisce quindi l'esponente dem - Importante quanto detto oggi dal Ministro della Giustizia Orlando sulla legge per i reati agroalimentari che 'è all'ultimo miglio: è alla valutazione del Dagl, Dipartimento affari giuridico legislativo di Palazzo Chigi' e che pensa che 'rapidamente debba avere una risposta che la avvii al Parlamento'. Orlando ha rilanciato la necessità di una veloce consegna al Parlamento delle norme prodotte dalla task force coordinata dal dr. Caselli. Quelle norme sono attese e necessarie, così come è urgente migliorare e innovare ogni forma di coordinamento delle azioni di contrasto e di valorizzazione delle filiere agricole pulite".