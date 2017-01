Terremoto: potenziare organico e rete assistenza, chiede CGIL

"In questa situazione di emergenza bisogna potenziare la rete di assistenza. Ora è il tempo di farlo per dare risposte adeguate" dichiara in una nota il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, dopo le scosse di terremoto in Centro Italia avvertite anche a Roma.



"Il nostro Paese sta soffrendo terribilmente, stretto nella morsa tra neve, maltempo, terremoti e povertà. - sottolinea - E' necessario dare subito risposte serie, potenziando l'organico del personale di soccorso e sicurezza, anche temporaneamente, per garantire alle popolazioni interessate un'assistenza adeguata. Si sommano, infatti, in queste ore emergenze ad emergenze e occorre farsi carico di mettere in sicurezza le popolazioni e i territori interessati".



Interventi straordinari, sottolinea il segretario della CGIL, "possibili anche in ragione delle affermazioni della Commissione europea sulla possibilità di scomputare queste spese dai vincoli di bilancio". Per Susanna Camusso infatti "va fatto immediatamente tutto il possibile per garantire risposte adeguate alle popolazioni che in queste ore stanno soffrendo".