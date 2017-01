Camusso a Tajani: creare in UE nuovo modello sociale per stop disuguaglianze

Il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, esprime in una nota "auguri di buon lavoro" al neo presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani.



La leader della CGIL sottolinea, però, il rischio di ulteriori processi di disgregazione e di allontanamento se "l'Europa non sarà in grado di cambiare immediatamente le sue politiche e non si porrà il tema delle risposte sociali e del lavoro, di cui c'è bisogno".



Per Susanna Camusso occorre infatti "un'idea di cittadinanza diversa, un nuovo modello sociale, una politica di riduzione delle disuguaglianze. È necessario sconfiggere la vocazione al rigore e alla privatizzazione che permane in tutta la politica europea, e rimettere al centro lavoro e welfare".