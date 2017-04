Sudan: nel Sud Darfur finita l'acqua potabile, emergenza tra gli sfollati

La Fides informa sulla situazione nel Sud Darfur.

"Gli sfollati della città di Nyala, capitale del Sud Darfur, stanno soffrendo la sete a causa del mancato funzionamento di pozzi e pompe. - informa in una nota la Fides - I serbatoi che forniscono acqua potabile a Port Sudan sono talmente a secco da non riuscire a soddisfare il fabbisogno mensile della città."



"La Water Corporation attribuisce la crisi alla pulizia dei serbatoi dal fango. Secondo quanto riferito da fonti locali di Port Sudan - scrive quindi l'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie -, il motivo sta nella riduzione del livello dell'acqua del Serbatoio di Arbaat che alimenta la città."



Dall'agenzia di stampa cattolica si fa sapere in ultimo: "Gli sfollati del campo Otash a Nyala hanno lamentato una grave crisi di acqua potabile dovuta alla mancanza di carburante e alla rottura di diverse pompe e pozzi."