Sudan: emergenza colera anche nella capitale del Kordofan settentrionale

La Fides aggiorna la situazione sul colera, che sta mietendo vittime in Sudan.

"Per la prima volta sono stati registrati casi di colera a El Obeid, capitale dello Stato del Kordofan settentrionale. Finora nell'ospedale della città sono state ricoverate 68 persone. Secondo fonti mediche locali, i primi contagi risalgono a due giorni fa nei distretti di Karima e El Wehda" informa in una nota la Fides, aggiornando la situazione in Sudan.

"La malattia si è diffusa in proporzioni epidemiche nello Stato del White Nile. A Kosti - evidenzia l'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie -, sono morte sette persone solo pochi giorni fa; l'Eye Hospital è stato trasformato in centro di isolamento per l'accoglienza di un numero di casi sempre in crescita: finora sono stati ricoverati 183 pazienti."



"Nel villaggio di Asalaya, una scuola è stata adattata a centro di isolamento per 126 persone contagiate. Lo Stato del White Nile non è in grado di fornire acqua potabile e, finora, sono morte oltre 20 persone per 'diarrea acuta acquosa' oltre ad altre mille che sono state contagiate" prosegue l'agenzia di stampa cattolica.

Si fa sapere infine: "Dall'inizio di maggio continuano ad aumentare i casi anche nella vicina Sennar. All'inizio dell'anno in Sudan orientale e a Khartoum erano state registrate centinaia di casi di 'diarrea acuta acquosa'."