Carestia in Sud Sudan: in oltre 31mila già migrati in Sudan

La Fides riporta sulla situazione in Sudan, che sta accogliendo i sud sudanesi colpiti dalla carestia.

La metà del numero previsto di rifugiati provenienti dal Sud Sudan per il 2017 sono già arrivati in Sudan nei primi due mesi dell'anno, avverte l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).



Come riporta in una nota l'agenzia di stampa Fides, "stando alle cifre ufficiali, oltre 31mila sud sudanesi hanno lasciato il Paese a causa della fame e dei conflitti armati. La carestia, annunciata ufficialmente dal governo e dalle Nazioni Unite il 20 febbraio scorso, è particolarmente grave in alcune aree dello Unity State. Le prime stime indicano che oltre l'80% dei nuovi arrivati sono donne e bambini, compresi i bambini non accompagnati e quelli separati dalle famiglie. Hanno bisogno di immediata assistenza salva-vita".



"Ai punti di ingresso in Sudan, i nuovi rifugiati vengono trasportati in luoghi dove possono ricevere cibo, acqua e un riparo. - si precisa - Vengono forniti di kit da cucina per soddisfare le loro necessità di base. Gli esponenti del Sudanese National Umma Party hanno chiesto alla popolazione sudanese delle aree che confinano con il Paese, di ricevere i rifugiati che fuggono dalla carestia che sta colpendo parte della giovane nazione".



"Le organizzazioni della società civile sudanese hanno lanciato un appello alle organizzazioni caritative e di volontariato in Sudan, riconosciute dallo Stato, di fornire aiuti per il Sud Sudan. Secondo l'UNHCR, da quando è scoppiata la guerra sono arrivati in Sudan quasi 330mila rifugiati sudsudanesi in fuga da guerre e insicurezza alimentare in corso nel loro Paese".