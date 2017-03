Sud Sudan: prima di pregare per pace Kiir ritiri soldati, dice vescovo Juba

Il Vescovo ausiliare di Juba contro la giornata di preghiera nazionale indetta il 10 marzo in Sud Sudan.

«Perché dovrei partecipare alla preghiera nazionale dove non c'è santità, dove non c'è pietà? È una beffa sentire il Presidente del Paese fare appelli alla preghiera mentre allo stesso momento, i suoi soldati stanno dando la caccia alla gente lungo il Sud Sudan» ha dichiarato mons. Santo Loku Pio Doggale, Vescovo ausiliare di Juba, capitale del Sud Sudan, nel respingere l'invito del Presidente Salva Kiir a partecipare alla giornata di preghiera nazionale indetta il 10 marzo per pregare per la pace nel Paese, sconvolto dalla guerra civile



Come riporta l'agenzia di stampa cattolica Fides, in un'intervista all'emittente Voice of America, mons. Doggale ha aggiunto: «Prego ogni giorno per il Sud Sudan. Ma la preghiera indetta da Salva Kiir non la capisco e non la capirò mai. A meno che non mi trascini di peso non parteciperò mai a questa preghiera. Perché è una preghiera politica. È una presa in giro».



"Il Vescovo ausiliare di Juba ha ricordato che sono gli stessi militari fedeli al Presidente ad avere causato lo sfollamento delle popolazioni Lango, Acholi, Madi, Kaku, Kuku nelle regioni dell'Equatoria e delle popolazioni Shilluk nell'Alto Nilo" prosegue l'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie.



«Intere popolazioni sono espulse dalla loro terra ancestrale mentre i loro beni e risorse sono depredate», sottolinea ancora il vescovo.