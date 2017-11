Striscia la notizia: spacciatore tenta vendita kalashnikov poi aggredisce Brumotti

In onda a Striscia la notizia l'aggressione a Vittorio Brumotti.

"Stasera a Striscia la notizia, in onda alle 20.35 su Canale 5, andrà in onda l'aggressione all'inviato Vittorio Brumotti e alla sua troupe avvenuta ieri notte nel parco della Montagnola di Bologna" si riferisce da Mediaset.



"La troupe del Tg satirico di Antonio Ricci, impegnata in un'inchiesta sullo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata derubata anche di due videocamere. Prima dell'aggressione e dei furti, uno spacciatore, oltre alla droga, ha cercato di vendere armi" viene anticipato.

Si è infatti rivolto a Vittorio Brumotti dicendo: «Vuoi pistole, kalashnikov...».