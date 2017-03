Migranti: il "mistero" delle navi soccorso presso costa Libia, a Striscia la notizia

Striscia la notizia rivela che le navi di soccorso ai migranti si dirigono tutte nello stesso punto.

Nella puntata di ieri sera di Striscia la notizia l'inviata Rajae Bezzaz ha intervistato il video blogger Luca Donadel, il quale, "seguendo le tracce satellitari delle navi (spesso di organizzazioni umanitarie) che vanno a soccorrere i migranti in mare, ha scoperto una realtà sconcertante: si dirigono tutte nello stesso punto, ovvero a poche miglia dalla costa libica". come veniva riferito in una nota.



«Secondo il diritto del mare - ricorda Donadel - le persone salvate nelle acque internazionali vanno portate nel porto sicuro più vicino, in questo caso in quello di Zarzis in Tunisia, che dista 90 miglia nautiche, o a Malta, che ne dista 180, contro le 250 della Sicilia».



Intervistati da Jimmy Ghione, i politici italiani danno risposte diverse. Maurizio Gasparri (Forza Italia) attacca: "Lo abbiamo denunciato in Parlamento: con il pretesto di un intervento umanitario c'è di fatto un fiancheggiamento degli scafisti". Laura Ravetto (Forza Italia) sottolinea: "Quelle missioni navali avevano lo scopo di impedire le partenze, se non con corridoi umanitari regolamentati".



Francesco Boccia (PD) afferma invece: "Secondo me chi è in mare va aiutato a prescindere. Poi discutiamo sul perché le nostre navi sono lì". Diverso il parere di Matteo Colaninno (PD): "Parleremo con il ministro. Se le regole dicono che che vanno portati al posto più vicino, devono andare al posto più vicino. Altrimenti è un errore".