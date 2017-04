MIlano butta via i pochi averi dei clochard: l'inchiesta di Striscia la notizia

Striscia la notizia documenta come vengono trattati i clochard a Milano.

"Questa sera a Striscia la notizia Max Laudadio documenta come vengono trattati i clochard nel centro di Milano. Il 25 marzo 2017 Striscia aveva mostrato un'associazione impegnata a donare beni di prima necessità ad alcuni senzatetto che vivono proprio nel centro del capoluogo lombardo" viene riferito in una nota da Mediaset.



"Ma, nella puntata in onda questa sera, - viene precisato - si vede la polizia locale che, con l'ausilio dell'Amsa (Azienda milanese servizi ambientali), butta via proprio i pochi averi dei clochard, spesso ricevuti da enti benefici: coperte, vestiti, zaini, borse, documenti e medicine."



"I senzatetto, intervistati da Max Laudadio dicono che non è la prima volta che succede" continua il Biscione.



Per capirne di più, l'inviato del Tg satirico di Antonio Ricci intervista Carmela Rozza, l'assessore alla sicurezza del comune di Milano, la quale dice: «Tutte le mattine vengono buttati cartoni, materassi e indumenti vari. Sto chiedendo alle associazioni, non di portare i vestiti per strada, ma di convincere i clochard ad andare nel centro di accoglienza del Comune, dove ci sono 500 posti. I centri dove poter essere ospitati sono fatti apposta per garantire quella dignità che serve».



Si informa al termine: "Peccato che alcuni di questi posti, come recentemente documentato da Striscia, non siano poi tanto sicuri, dato che all'interno non mancano furti, liti e spaccio di droga e alcool. Infine, Max Laudadio chiede all'assessore: 'Ma se uno vuole dormire per strada può farlo? Non c'è nessun divieto..'.. Rozza risponde: 'Sì, senza sporcare la città'."