Sen: obiettivo uscita dal carbone entro 2025, dice Bianchi (PD)

Stella Bianchi del PD sul contenuto della Sen.

"Ottimo l'obiettivo sull'uscita dal carbone al 2025 contenuto nella Sen, che i ministri Calenda e Galletti hanno di nuovo illustrato oggi alle Commissioni Ambiente e Attività produttive, al termine del percorso di consultazione" dichiara in una nota Stella Bianchi, deputata del Partito Democratico.



"Fa compiere complessivamente dei passi avanti verso la decarbonizzazione con impegni sull'efficienza energetica, le rinnovabili, le reti intelligenti, la mobilità sostenibile in particolare elettrica" specifica la componente in Commissione Ambiente alla Camera.

"Come noto, il carbone è il combustibile fossile più inquinante e dannoso per il clima ed è dunque di grande importanza eliminarlo dalle fonti utilizzate per la produzione di energia in Italia, dove pure la sua incidenza è piuttosto contenuta, anche per dare un segnale a paesi europei molto più dipendenti dal carbone come la Germania e la Polonia. - conclude - Un'operazione che sarebbe tanto più virtuosa se come rilevano diversi studi non è necessario sostituire le centrali a carbone dismesse con altri impianti alimentati da combustibili fossili".