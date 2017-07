Roma acqua razionata: consumo sia più efficiente e responsabile, dice Vaccari (PD)

Stefano Vaccari del PD sull'acqua razionata a Roma.

"La decisione della Regione Lazio" di razionare l'acqua a Roma "è motivata soltanto dall'esigenza prioritaria di evitare di compromettere in modo definitivo il lago di Bracciano. Si deve trovare una soluzione alternativa al razionamento per Roma e la Raggi - chiarisce in una nota il senatore del Partito Democratico Stefano Vaccari -, che avrebbe già dovuto muoversi, non può stare alla finestra, è la sindaca della Capitale."

"La crisi idrica e la siccità di questi giorni oramai cicliche ogni 5 anni dal 2003 - riferisce in conclusione il capogruppo PD in Commissione Ambiente -, dipendono anche dai cambiamenti climatici e vanno affrontate con politiche di adattamento di lungo termine. A Gasparri dico che il referendum sull'acqua pubblica non c'entra nulla. Bisogna pianificare gli investimenti per ridurre le perdite di rete, rendere il consumo più efficiente e responsabile a partire dai consumi di istituzioni, agricoltura e industria, ricercare altre fonti alternative. Alcune misure specifiche sono nel decreto Sud, ma superata la crisi e l'emergenza serve 'un progetto acqua' condiviso, con una visione lungimirante."