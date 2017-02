Ritiro marocco da zona contestata Guerguerat è positivo, dice Vaccari (PD)

Stefano Vaccari del PD sulla situazione nel Sahara occidentale.

"Il ritiro del Marocco dalla zona contestata di Guerguerat, nell'estremo sud-ovest del Sahara occidentale, alla frontiera con la Mauritania, è un segnale di distensione da accogliere in modo positivo" riporta in una nota il senatore del Partito Democratico Stefano Vaccari.



L'esponente dem segnala infine: "Si tratta di un'azione che, oltre ad abbassare il rischio di un confronto militare nell'area tra le forze del Marocco e quelle del Fronte Polisario, può contribuire a migliorare il clima con quei paesi africani che da sempre sostengono il popolo Saharawi nella battaglia per la sua autodeterminazione."