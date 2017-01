Protezione Civile: serve Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito, dice Vaccari (PD)

Ieri mattina "nelle Commissioni Affari costituzionali e Ambiente del Senato abbiamo approvato il disegno di legge delega per il riordino della normativa in materia di Protezione Civile, che potrà essere discusso in aula già martedì prossimo, con il mandato ai relatori Collina e Caleo (PD). E' stato necessario, a causa del parere vincolante della Ragioneria generale dello Stato, approvare una modifica per l'introduzione della clausola di invarianza della spesa, per cui il testo dovrà purtroppo tornare alla Camera per un passaggio che auspichiamo breve" spiega in una nota il senatore del Partito Democratico Stefano Vaccari.



"Avevamo lavorato assieme al governo, nei mesi scorsi, per modificare questo parere, giudicando l'intervento suggerito ultroneo, ma non è stato possibile. - specifica - Si tratta di una legge importante, in grado di migliorare e semplificare l'azione della Protezione Civile sia a livello nazionale che locale, di stabilire meglio chi fa cosa nell'ambito emergenza, delle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dalle calamità naturali".



"Nel corso dei lavori è stato approvato un ordine del giorno del gruppo PD che impegna il governo a portare rapidamente a termine l'iter di istituzione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND) - informa in ultimo l'esponente dem -, come previsto dalla legge 100 del 2012, per affrontare meglio i cambiamenti climatici in atto, ridurre la spesa e potenziare i rapporti con le università. Il Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito è necessario per coordinare tutti gli enti nazionali (la Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il Dipartimento della Protezione Civile, alcuni ministeri, loro articolazioni ed altri enti statali) e regionali/provinciali operativi oggi esistenti, mettendo a sistema le risorse e i patrimoni meteorologici delle Regioni e dello Stato, entrambi oramai molto consistenti, ma diffusi a macchia di leopardo sul territorio nazionale, con servizi e prodotti non omogenei."