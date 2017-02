Protezione Civile: riforma torna alla Camera per parere Ragioneria, dice Vaccari

Stefano Vaccari del PD sulla riforma della Protezione Civile.

"Finalmente si approva un disegno di legge importante per migliorare ancora l'eccellenza del sistema nazionale della Protezione Civile - illustra in una nota il senatore del Partito Democratico Stefano Vaccari -, un testo sul quale avrebbe fatto piacere riscontrare da subito, anche al Senato, l'ampio consenso registrato alla Camera. Il tema della gestione delle emergenze deve essere sempre fuori dalla polemica politica, non solo all'indomani delle tragedie."



Il capogruppo PD in Commissione Ambiente puntualizza infine: "Il testo torna purtroppo alla Camera per un parere vincolante della Ragioneria generale dello Stato sulla necessità di esplicitare l'invarianza della spesa, parere cui abbiamo dovuto dare seguito. Il PD è impegnato ad assicurare alla Protezione Civile normative chiare ed omogenee e procedure snelle e trasparenti. Ora ci auguriamo che la Camera possa approvare la legge in tempi brevi e che il governo possa dare seguito al testo con i decreti attuativi."