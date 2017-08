Popolo Saharawi: ONU dia ok a referendum per autodeterminazione, dice Vaccari (PD)

Stefano Vaccari del PD sulla situazione del Popolo Saharawi.

"Come ogni anno da 25 anni l'Italia ospita bambini Saharawi dagli 8 ai 12 anni, consentendo loro di trascorrere una vacanza nel nostro Paese, fuori dai campi profughi del Sahara occidentale, con la possibilità di nutrirsi meglio e anche di avere cure mediche adeguate. Ma accogliere questi 'ambasciatori di pace' è anche un modo per tenere accesi i riflettori sulla causa di un popolo magnifico che attende da troppo tempo l'autodeterminazione e il rispetto dei propri diritti. In particolare, quest'anno è l'occasione per chiedere un impegno dell'Italia nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU per l'indizione del referendum e per la scarcerazione degli attivisti condannati a pene altissime dal Marocco" informa in una nota Stefano Vaccari, senatore del Partito Democratico.

"Sono 40 anni che il Popolo Saharawi attende la possibilità di autodeterminarsi - ha detto il rappresentante del Fronte Polisario in Italia Omar Mih - In questo tempo il sostengo dell'Italia e dell'intergruppo parlamentare è stato fondamentale. Da 26 anni l'ONU è presente sul nostro territorio, ora è tempo di risolvere con un referendum l'ultimo conflitto coloniale ancora aperto nel Nord Africa. Noi abbiamo scelto di deporre le armi ed educhiamo i nostri bambini alla pace, ora vogliamo che i nostri diritti vengano rispettati."