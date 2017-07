Incendi Sicilia: Crocetta fa scaricabarile ma non fornisce dati, dice Vaccari (PD)

Stefano Vaccari del PD sull'emergenza incendi in Sicilia.

"Lo scaricabarile inscenato dal presidente Crocetta nel corso dell'audizione di fronte alla Commissione Ambiente del Senato sugli incendi è stato fuori luogo ed insensato. Attribuire la responsabilità alla Presidenza del Consiglio e ai Vigili del Fuoco della difficoltà nel reperire i mezzi per lo spegnimento e della carenza di risorse serve solo ad alimentare l'idea che - scrive in un comunicato Stefano Vaccari, senatore del Partito Democratico -, anche di fronte alle emergenze, politica ed istituzioni sanno solo aumentare il conflitto, anziché lavorare insieme per risolvere il problema, collaborando in modo proficuo ciascuno per le proprie competenze. L'Italia tutta sta vivendo un'emergenza e senz'altro anche la Regione Sicilia ha le sue responsabilità."

"Tra l'altro Crocetta ha polemizzato - fa sapere in conclusione il capogruppo PD in Commissione Ambiente -, ma non ha illustrato dati a conferma delle sue tesi. Per questo abbiamo chiesto che la Regione Sicilia fornisca tutte le informazioni sull'attività di prevenzione connessa alla legge 353 del 2000, nonché sugli incendi degli ultimi anni e del 2017, nonché al Capo della Protezione Civile Curcio venga a risponda alle accuse a lii rivolte in un'apposita audizione."