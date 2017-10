Economia circolare: Commissione UE apprezza lavoro Senato, dice Vaccari (PD)

Stefano Vaccari del PD sulla risoluzione Economia circolare.

"La Commissione UE ha scritto al Senato - diffonde in un comunicato il senatore del Partito Democratico Stefano Vaccari -, apprezzando l'approccio innovativo della risoluzione sull'Economia circolare messa a punto dalla Commissione Ambiente, contenente un parere sull'attuazione del relativo piano di azione. Nel messaggio vengono accolte molte delle nostre osservazioni e annunciati prossimi interventi legislativi, a conferma che abbiamo fatto un buon lavoro."



"Nel messaggio come avevamo richiesto - puntualizza infine -, viene annunciata entro la fine del 2017 una strategia sulla plastica, finalizzata alla prevenzione dei rifiuti e quindi dell'inquinamento e a migliorare la qualità del riciclaggio delle materie plastiche. Altra novità sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche: la Commissione intende adottare all'inizio del 2108 un atto di esecuzione per definire un formato comune per la comunicazione e la registrazione, in modo di semplificare le procedure e gli adempimenti a carico dei produttori. Entro la fine dell'anno, la Commissione varerà inoltre un'iniziativa per creare un'interfaccia tra la legislazione in materia di rifiuti, prodotti e sostanze chimiche, per facilitare il riciclaggio e migliorare la diffusione delle materie prime secondarie."