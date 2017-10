Consumo suolo: testo della Camera avrebbe aperto contenziosi, dice Vaccari (PD)

Stefano Vaccari del Pd sul ddl contro il consumo del suolo approdato in Senato.

"Il disegno di legge sul consumo di suolo proveniente dalla Camera sarebbe stato inapplicabile e avrebbe aperto una stagione di contenziosi con Comuni e Regioni" afferma in una nota il senatore del Partito Democratico Stefano Vaccari.

"Non c'è stato alcun intento dilatorio da parte nostra, ma la ferma volontà di approdare ad una legge per ridurre davvero il consumo di suolo, obiettivo condiviso non solo da tutto il PD ma anche dalla maggioranza" prosegue l'esponente dem.



"Oggi i relatori ci hanno illustrato le linee di indirizzo per la modifica del testo arrivato dalla Camera e giovedì alle 12 scade il termine per la presentazione degli emendamenti" continua.

"Il nostro intento è fare presto e bene - specifica in conclusione -, per concludere una legislatura già 'verde' con l'approvazione anche di una legge contro il consumo di suolo."