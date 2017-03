Con Orlando per valorizzazione dei piccoli Comuni, dice Vaccari (PD)

Stefano Vaccari sulle proposte di Andrea Orlando al congresso PD.

"Mi sembra molto positivo che Andrea Orlando promuovendo la sua candidatura a segretario del PD parli della necessità di ripartire dalle periferie e dai piccoli comuni" rivela in una nota il senatore del Partito Democratico Stefano Vaccari.



Il capogruppo PD in Commissione Ambiente illustra dunque: "Mi sembra una scelta saggia e politicamente avveduta."



Evidenzia inoltre: "Quella dei piccoli comuni è una delle reti su cui si regge il nostro Paese."



"Per questo credo sia importante che si arrivi alla rapida approvazione in Senato del provvedimento che riguarda la valorizzazione dei piccoli comuni e la riqualificazione dei centri storici" prosegue.



"Si tratta di un sostegno importante - diffonde in conclusione -, di utili risorse e di misure di semplificazione per migliaia di comuni, famiglie e cittadini."