Buzzi contro Zingaretti e PD: frutto disperazione, dice Vaccari

Stefano Vaccari del PD commenta le dichiarazioni di Salvatore Buzzi rilasciate nel corso del processo su Mafia Capitale.

"Per Nicola Zingaretti parlano i fatti e i fatti attestano-, senza ombra di equivoco, che la Regione Lazio, con la sua presidenza, ha saputo voltare pagina nel segno della trasparenza amministrativa e della legalità" assicura in una nota Stefano Vaccari, senatore del Partito Democratico.



"Le parole di Buzzi affondano nella logica disperata di una persona che - fa sapere infine l'esponente dem -, di fronte a gravi capi di imputazione, cerca di confondere le acque, lanciando strali ed accuse verso tutto e tutti, nel tentativo di distogliere l'attenzione e di manipolare l'informazione. Questo maldestro tentativo non gli riuscirà perché di fronte ha persone perbene, come Zingaretti, la cui azione politica ha prodotto in questi anni un solido sistema di anticorpi contro il malaffare."



Salvatore Buzzi ha infatti dichiarato, nel corso di una deposizione nel processo a Mafia Capitale, che l'appalto per il Cup (il centro unico di prenotazione delle prestazioni sanitarie del Lazio) è stato un accordo politico tra la maggioranza rappresentata da Nicola Zingaretti e l'opposizione di Storace prima e Gramazio poi.



Zingaretti, nel corso della sua testimonianza odierna nel processo a Mafia Capitale, ha respinto ogni accusa ed ha annunciato che presenterà una nuova denuncia per calunnia nei confronti di Buzzi.



Sempre nel corso del processo, Buzzi ha sostenuto di aver comprato 220 tessere per alcuni esponenti di spicco del Pd romano in vista del congresso capitolino del partito come Goffredo Bettini, Umberto Marroni e Micaela Campana.