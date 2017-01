Reggio Calabria: lancio di uova contro Klaus Davi. Solidarietà da Esposito (PD)

"Esprimo solidarietà per il vile episodio che ha visto vittima ieri Klaus Davi, preso ancora una volta di mira da loschi figuri malavitosi solo per aver fatto il suo lavoro di giornalista in Calabria" dichiara in una nota il senatore del Partito Democratico Stefano Esposito in merito alla notizia del lancio di uova contro il il massmediologo e collaboratore dell'Arena di Massimo Giletti appostato davanti al negozio a Reggio Calabria di Luigi Molinetti, esponente di spicco del clan Tegano, accusato di essere fra i killer del magistrato Antonino Scopelliti poi assolto per insufficienza di prove.



"Klaus Davi sta svolgendo con coraggio un'inchiesta che gli ha già procurato minacce da parte di alcuni affiliati della 'ndrangheta - conclude Esposito - e non saranno certo atti vandalici a fine intimidatorio come questo a impedirgli di continuare a cercare di fare luce, in una realtà omertosa come quella calabrese, sulla verità".