Grillo contro giornalisti: ma querela non è arma per intimidire?, dice Esposito (PD)

Stefano Esposito del PD contro Beppe Grillo.

"La querela serve al potere. La querela è un'arma da ricchi usata per intimidire. Per tappare la bocca" così Beppe Grillo nell'agosto del 2009, ricorda in una nota il senatore del Partito Democratico Stefano Esposito.



"Oggi il fondatore del MoVimento 5 Stelle e i suoi accoliti minacciano di querelare due giornalisti che hanno la sola colpa di fare bene il proprio mestiere, Emanuele Fittipaldi e a Fiorenza Sarzanini ai quali va la mia piena solidarietà. - denuncia quindi - Ormai i cronisti che informando i cittadini sui disastri e le magagne dei pentastellati sono presi costantemente di mira, ai grillini i media piacciono solo se riportano guai e beghe di altri".