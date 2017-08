Stefano De Martino: tattoo su braccio è solo il numero di telefono del nonno

Stefano De Martino si fa tatuare un numero su un braccio, ma non come atto di denuncia per dimostrare al mondo di non essere solo un numero. Il ballerino si è infatti scritto sulla pelle il numero di telefono del nonno scomparso.

Stefano De Martino si fa tatuare un numero su un braccio, simile a quelli impressi nella pelle degli ebrei che venivano deportati nei lager nazisti. Quello del ballerino però non è un atto di denuncia, per dimostrare al mondo di non essere solo un numero. Dopo che la Rete si è scervellata (si fa per dire) per capire il significato nascosto di quei numeri l'ex di Belen Rodriguez rivela invece che non c'è nessun enigma da scoprire.

Stefano De Martino ha infatti deciso di tatuarsi semplicemente il numero di telefono a cui rispondeva l'amato nonno, scomparso lo scorso anno. A Tgcom24 spiega: "Io sono nato e cresciuto nel Bar Stella di mio nonno nel quale lavorava tutta la mia famiglia, quindi quel posto è stato il punto di riferimento della mia infanzia ed ho un sacco di bei ricordi legati proprio a quel bar. - aggiungendo - Uno dei pochi numeri che conosco a memoria". C'è chi non capisce, quindi, l'utilità di scriverselo sul braccio mentre altri si domandano quando Stefano De Martino si tatuerà l'indirizzo di casa.

Bruno Porta Ballai

© riproduzione riservata | online: 03/08/2017 | update: 03/08/2017

