Cucchi, inchiesta bis: 3 carabinieri accusati di omicidio preterintenzionale

"I carabinieri sono accusati di omicidio, calunnia e falso. Voglio dire a tutti che bisogna resistere, resistere, resistere. Ed avere fiducia nella giustizia" scrive su Facebook Ilaria Cucchi, dopo la chiusura da parte della Procura di Roma dell'inchiesta bis sulla morte del fratello Stefano Cucchi, fermato per droga il 15 ottobre 2009 e morto una settimana dopo all'ospedale Sandro Pertini.



Tre dei cinque Carabinieri finiti sotto inchiesta dovranno infatti rispondere di omicidio preterintenzionale aggravato. Per la Procura, infatti, Alessio Di Bernardo, Raffaele D'Alessandro e Francesco Tedesco colpirono Stefano Cucchi "con schiaffi, pugni e calci, provocandone tra l'altro una rovinosa caduta con impatto al suolo in regione sacrale". Secondo l'accusa, furono tali lesioni a "determinare la morte" del detenuto, avvenuta una settimana dopo al Pertini anche a causa della "condotta omissiva dei sanitari".



Come anticipato da Ilaria Cucchi, Francesco Tedesco insieme al maresciallo Roberto Mandolini sono accusati di falso in atto pubblico poiché nel verbale di arresto di Stefano Cucchi "attestavano falsamente" che l'arrestato era stato identificato attraverso le impronte digitali e il fotosegnalamento. Secondo i pm, a scatenare la furia dei carabinieri sarebbe stata proprio la resistenza di Cucchi a procedere a tali operazioni di identificazione.



Agli stessi due carabinieri viene contestato anche di aver "attestato falsamente" che Stefano Cucchi non aveva voluto nominare un difensore di fiducia, oltre ad aver omesso i nomi dei carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro dal verbale d'arresto.



Accusati invece di calunnia sempre Tedesco, Mandolini ed un altro militare, Vincenzo Nicolardi, per le affermazioni rese nel corso del processo svoltosi in Corte d'Assise contro gli agenti della polizia penitenziaria (e assolti con sentenza definitiva), poiché li accusavano implicitamente.