Tassisti: da Lega no ostruzionismo se governo ritira emendamento Lanzillotta

Stefano Candiani annuncia che la Lega Nord è dalla parte dei tassisti anche in Senato.

"Il governo ora non ha più nessun alibi" segnala in un comunicato Stefano Candiani, vicepresidente al Senato della Lega Nord.



"Se infatti nel passaggio alla Camera dovesse accogliere le richieste delle migliaia di tassisti e modificare l'emendamento Lanzillotta contenuto nel Milleproroghe - sottolinea infatti l'esponente del Carroccio -, noi come opposizione dichiariamo fin da ora che non presenteremo emendamenti in Senato, rendendo possibile così un secondo passaggio in Senato molto veloce per rientrare nei tempi previsti."



Fa sapere infine: "Siamo quindi disponibili a non fare ostruzionismo al Milleproroghe, purché il governo accolga le proposte dei tassisti. A questo punto, quindi, il governo non ha più alibi: o stare dalla parte dei lavoratori, o da quella delle multinazionali e degli abusivi. La Lega continua la battaglia al fianco dei tassisti e degli ambulanti che manifestano per la legalità e contro l'abusivismo."