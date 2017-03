Migranti: invece di mago Merlino basta non discriminare italiani, dice Allasia (Lega)

Stefano Allasia della Lega Nord commenta la decisione del Tar della Ligura sul permesso di soggiorno ad un extracomunitario.

"La decisione del Tar della Liguria di dichiarare illegittimo il rifiuto del permesso di soggiorno ad un extracomunitario con a carico due condanne è vergognoso. - riferisce in un comunicato Stefano Allasia, esponente della Lega Nord - In questo Paese si discriminano gli italiani in favore degli extracomunitari ai quali viene invece data sistematicamente una seconda chance, quella del Tar".



"Un fatto inaccettabile che conferma come gli italiani ormai veniamo considerati cittadini di serie B rispetto agli immigrati. - conclude il leghista - Non ci vuole il mago Merlino come dice Paolo Gentiloni per risolvere il problema dei migranti, ma un minimo di buona coscienza e un rapporto più equo con gli italiani. Se un extracomunitario commette un reato deve essere immediatamente rimpatriato, altro che Tar."