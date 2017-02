Rimediare a guai Renzi: al voto dopo legge elettorale, dice Prestigiacomo (Fi)

Stefania Prestigiacomo di Forza Italia riflette sulla legge elettorale.

"La corsa precipitosa alle urne prima di novembre, come ha sottolineato il presidente Silvio Berlusconi a La Repubblica, è foriera di rischi enormi per il Paese che sta attraversando un periodo delicatissimo dopo i guai combinati dal governo Renzi" commenta in un comunicato la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo.



L'esponente forzista rende noto quindi: "E' indispensabile arrivare al voto con una legge elettorale in grado di garantire stabilità all'Italia."



Specifica in conclusione: "In questa ottica il Parlamento deve avviare concretamente un lavoro sulla legge elettorale e tenere ai margini le convenienze personali di chi vorrebbe andare al voto domani."