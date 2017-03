Valanga Rigopiano: interrogazione su telefonata agghiacciante, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD commenta la telefonata all'l'Unità di crisi dopo la valanga all'hotel Rigopiano.

"L'audio della telefonata, pubblicato da Repubblica.it, tra il ristoratore che cerca di denunciare il crollo dell'albergo di Rigopiano e l'Unità di crisi è agghiacciante. Dopo una serie di passaggi e vari minuti di attesa, la funzionaria non crede al signor Marcella e quasi lo insulta, nonostante lui sia molto chiaro e insista varie volte di aver parlato con l'amico Parete che gli chiedeva disperatamente aiuto. Con la consapevolezza di come è andata a finire, è una conversazione che mette i brividi, perché l'atroce sospetto è che possa aver contribuito al ritardo nei soccorsi. Per questo ho deciso di presentare un'interrogazione parlamentare, è necessario accertare tutte le responsabilità" illustra in una nota la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane.



Comunica infine: "Sulla vicenda di Rigopiano è in corso un'inchiesta della magistratura che probabilmente acquisirà anche quest'audio, se non l'ha già fatto. Sono certa dunque che si farà luce su tutto. Dal punto di vista politico è chiaro che tutte le istituzioni coinvolte devono collaborare all'accertamento delle responsabilità. Lo dobbiamo alle vittime, ai superstiti e alle loro famiglie."