Uffici Ricostruzione fuori Cratere 2009 rischiano chiusura, avverte Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD sulla chiusura degli Uffici territoriali per la Ricostruzione dei Comuni 'fuori Cratere 2009'.

"I Comuni 'fuori Cratere 2009' delle Province di Pescara, Chieti, Teramo e L'Aquila hanno denunciato il rischio chiusura dei loro Uffici territoriali per la Ricostruzione, visto che da giugno 2016 le amministrazioni comunali devono anticipare i compensi di tutti gli addetti alle relative e imprescindibili attività tecnico-amministrative e ora non hanno più fondi. - avverte in un comunicato Stefania Pezzopane, senatrice del Partito Democratico - Gli amministratori hanno ragione e anche la preoccupazione dei lavoratori è sacrosanta".



"Il problema non riguarda una carenza normativa, perché la prosecuzione di questi uffici è stata assicurata dai vari provvedimenti sugli eventi sismici, di cui si sono occupati governo e Parlamento e di cui sono stata io stessa promotrice. - chiarisce - La chiusura degli uffici è inaccettabile, specie per ostacoli di natura burocratica, che siamo impegnati a risolvere. I comuni stanno addirittura anticipando le somme, ed è pazzesco."



"Ho già sentito la sottosegretaria De Micheli e i sindaci, ed ho interessato di questa vicenda anche il vicepresidente Lolli Gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione sono strutture fondamentali perché prosegua la riqualificazione e il rilancio del nostro territorio. - assicura quindi l'esponente dem - Le norme ci sono e vanno rispettate, siamo impegnati in Parlamento per questo, se dobbiamo ulteriormente intervenire lo facciamo tempestivamente. Nella delibera CIPE ci sono risorse e indicazioni. Voglio sperare che non ci sia qualche insopportabile cavillo burocratico".