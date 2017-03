Terremoto, sindaci a Montecitorio: si apre vertenza Abruzzo, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopan del PD commenta la protesta degli amministratori locali abruzzesi.

"La manifestazione degli abruzzesi in piazza Montecitorio ha visto la partecipazione pacifica e costruttiva di sindaci, amministratori, imprenditori, commercianti, forze sindacali. - sottolinea in una nota Stefania Pezzopane, senatrice del Partito Democratico - Con essa si è aperta una 'vertenza Abruzzo', con la richiesta di andare oltre il decreto terremoto all'esame della Camera, per affrontare problemi come le frane, i crolli, la chiusura delle attività, la cancellazione delle prenotazioni turistiche."



"Ci sono stati due incontri istituzionali - rende noto l'esponente dem -, entrambi molto positivi. L'uno alla Camera con la vicepresidente Marina Sereni ed Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente che sta esaminando il decreto, l'altro a Palazzo Chigi con la sottosegretaria Paola De Micheli. Tutti hanno mostrato piena disponibilità ad accogliere le richieste degli abruzzesi".



"E' necessario migliorare il decreto terremoto per ampliare il cratere, prevedere l'esenzione dalle imposte anche nelle aree non rientranti nel cratere che hanno però registrato danni per il maltempo, affrontare la questione delle attività produttive. - chiarisce infine - L'impegno del governo è intervenire con l'ordinanza maltempo in preparazione e di lavorare in sintonia con i parlamentari. Io ci sono confermo tutto il mio impegno per dare risposte concrete alle legittime esigenze dell'Abruzzo."