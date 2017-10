Terremoto: in legge bilancio 2018 proroga per lavoratori Ripam, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD sulla ricostruzione dei crateri 2009 e 2016.

"L'incontro tenuto a Roma ieri con la sottosegretaria De Micheli per affrontare i principali nodi della ricostruzione ancora da risolvere sia per il cratere 2009 che per il cratere 2016 è stato un utile punto di partenza. La sottosegretaria ha preso dei primi impegni - spiega in una nota Stefania Pezzopane, senatrice del Partito Democratico -, da cui partire e su cui in queste ore stiamo insistendo per rafforzare le posizioni. È chiaro però che dopo l'approvazione del testo della legge di bilancio da parte del Cdm, inizia l'iter parlamentare in Senato e sarà battaglia da parte mia e di chi vorrà farla con me, su ciò che non sarà inserito nel testo del governo. Per quanto riguarda i lavoratori Ripam è stato proposto dalla struttura tecnica del governo che la legge di bilancio 2018, in preparazione, proroghi il termine per l'inserimento nelle piante organiche di questi lavoratori, con l'intento di preparare con i ministeri competenti e con i comuni, le province e la Regione una soluzione definitiva. Soluzione definitiva che è da sempre il mio obiettivo, come peraltro conferma un mio ordine del giorno specifico già approvato al Decreto Mezzogiorno, purtroppo nell'indifferenza di altre forze politiche. Quell'ordine del giorno traccia la strada ed impegna il governo."



"Se non fosse soddisfacente quanto proporrà il governo nella legge di bilancio presenterò emendamenti ad hoc. Ma userò anche altri provvedimenti e strumenti perché la situazione si risolva in un tempo breve. Il concorsone Ripam infatti - chiarisce infine la parlamentare PD -, secondo le previsioni della Legge Barca, che voglio modificare, prevede che questi lavoratori siano a tempo indeterminato, ma che operino per la ricostruzione fino al 2020 e che dopo quella scadenza debbano essere riassorbiti da altri enti o entrare in lista di mobilità. La mobilitazione dei lavoratori è positiva perché servirà a sostenere l'obiettivo del mio impegno. Confermo poi quanto ho già detto sia a singoli lavoratori che alla rappresentanza Cgil: è utile incontrarci con le lavoratrici ed i lavoratori e con le organizzazioni sindacali e le istituzioni, perché ognuno faccia la propria parte."