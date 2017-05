Terremoto L'Aquila: su rinuncia risarcimenti apertura governo, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD sui soldi che il governo chiede indietro ai terremotati de L'Aquila.

"Dalla ministra per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro, con la quale in questi giorni ho direttamente interloquito, è venuta nel corso di un question time un'apertura importante: il governo intende fare quanto in suo potere per rinunciare alla revoca dei risarcimenti e quindi evitare a tante famiglie il danno, oltre alla beffa. Dopo i terremoti e le calamità naturali, si risarciscono le case, le attività economiche e persino il bestiame. Dobbiamo fare in modo che la legge sia madre e non matrigna per chi è già stato così duramente colpito dal tragico terremoto del 2009" annuncia in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane.



"Dobbiamo evitare che risarcimenti versati per le vite umane perdute nel terremoto de L'Aquila debbano essere restituiti da persone e famiglie che hanno già sofferto tanto - puntualizza l'esponente dem -, con un provvedimento che arriva a 8 anni dal sisma e che in molti casi le ridurrebbe sul lastrico. Il principio appare ingiusto in sé, ma lo è tanto più negli effetti di una procedura che ha impiegato tanti anni a dispiegarsi e che colpisce orfani allora bambini e ora maggiorenni, famiglie che avevano perduto tutto e che non dispongono più delle somme da esborsare".



"L'apertura della ministra Finocchiaro è stata importante, credo che sia necessario avviare una trattativa, nella quale ci impegneremo perché, nel rispetto della legge, si possa evitare un impatto così duro su queste persone e sulle famiglie. - conclude - La legge sia madre e non matrigna, tanto più che la vicenda scabrosa della Commissione grandi rischi a L'Aquila, se è chiusa sul piano giudiziario, non lo è sul piano delle responsabilità politiche. Che ci sono è molto gravi e che mi auguro possano essere portate alla luce con la Commissione d'inchiesta da me proposta."