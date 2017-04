Terremoto L'Aquila 8 anni dopo: con decreto altre misure importanti, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD commenta il decreto terremoto ad 8 anni da quello de L'Aquila.

"Questa sera alle 22.30 a L'Aquila, la mia città, inizierà una lunga marcia in ricordo delle 309 vittime del terremoto del 6 aprile 2009, che si concluderà alle 3.32, quando nella piazza grande la campana del Duomo dedicherà un rintocco ad ogni scomparso. - comunica la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane - Di quella tragedia ci siamo occupati in Parlamento con molti provvedimenti e proseguiamo anche ora, 8 anni dopo, con il decreto che il Senato approverà oggi."



"Il decreto è molto positivo e contiene tante misure innovative. Prossimi provvedimenti dovranno contenere l'estensione dell'appalto integrato per gli edifici scolastici ed universitari anche al Cratere 2009 e la previsione della zona franca urbana e della ZES, la zona ad economia speciale, per rilanciare il tessuto produttivo delle aree terremotate" prosegue la componente della Commissione per le questioni regionali.



"Questo decreto si occupa degli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia tra agosto 2016 e gennaio 2017 risolvendo una serie di problemi e producendo innovazioni legislative che - riferisce -, se fossero state a nostra disposizione 8 anni fa, sarebbero servite ad accelerare i tempi della ricostruzione e ad avere meno angustie, ritardi e pene quotidiane. Molti gli aspetti positivi: contiene misure per accelerare le procedure e realizzare le strutture per l'emergenza e per intervenire sugli edifici scolastici; prevede un sostegno alle fasce più deboli della popolazione, cosa non prevista nel 2009; la proroga delle scadenze tributarie e la possibilità per i lavoratori autonomi e gli agricoltori di contrarre finanziamenti agevolati. Viene introdotto, anche se per ora finanziato con soli 25 milioni, il cosiddetto 'danno indiretto', che si produce alle attività produttive, ad esempio per le disdette nel turismo. Si prevede la destinazione dell'8 per mille fino al 2025 per gli interventi di ricostruzione e restauro dei beni culturali".



"Anche dopo la terribile tragedia di Rigopiano del 18 gennaio 2017, all'Abruzzo sono dedicate misure importanti: l'allargamento del cratere sismico, il ristoro dei danni dovuti al maltempo. - specifica infine - Il decreto contiene innovazioni: l'estensione del risarcimento anche alle seconde case, la possibilità per le Regioni di acquisire immobili di edilizia residenziale pubblica da destinare agli sfollati, l'estensione del bonus Sud anche al Centro Italia, agevolazioni per le Regioni per l'accesso ai contratti per lo sviluppo d'impresa, la proroga dei termini per le circoscrizioni giudiziarie di Chieti e L'Aquila, i sottoservizi per i comuni del cratere, l'abitazione equivalente solo nell'ambito dello stesso comune. Queste ed altre importanti innovazioni legislative contenute nel decreto che stiamo approvando danno il senso di un serio e quotidiano impegno per la nostra gente."