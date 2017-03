Terremoto: Gentiloni intervenga su uffici ricostruzione chiusi, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD presenta una interrogazione contro la chiusura, in Abruzzo, di 5 Uffici territoriali per la ricostruzione post terremoto.

"Ho appena presentato un'interrogazione parlamentare per denunciare la grave e assurda vicenda della chiusura, in Abruzzo, di 5 Uffici territoriali per la ricostruzione, fermi dal 1 marzo per un inghippo burocratico. I Comuni hanno dovuto anticipare gli stipendi per i lavoratori impiegati, nonostante i soldi fossero stati stanziati, finché non hanno potuto più sopportare l'onere finanziario. L'ostacolo è di natura burocratica e questo rende tutto ancora più inaccettabile. Ora basta" chiarisce la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane.



"Lo stop di questi 5 uffici che si occupano della ricostruzione in 75 Comuni fuori dal cratere, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 comporta il congelamento di 680 milioni di euro di lavori per 3800 immobili danneggiati. - spiega - I contratti dei 24 impiegati a collaborazione coordinata e continuativa sono scaduti il 28 febbraio, ma la loro proroga è stata da tempo disposta attraverso provvedimenti già approvati che hanno stanziato anche i relativi fondi".



"La causa del fermo è dunque solo di natura burocratica: è allucinante che qualcuno nella Pubblica Amministrazione si ostini a cercare di ostacolare gli sforzi politici che stiamo compiendo per potare a termine la ricostruzione, remando contro attraverso le procedure burocratiche. - fa sapere in ultimo la componente della Commissione per le questioni regionali - Eppure sta avvenendo proprio questo. Con l'interrogazione chiedo un impegno tempestivo da parte della Presidenza del Consiglio perché abbiamo già aspettato 2 settimane, gli uffici devono riprendere al più presto il loro lavoro".