Strage Berlino: vicina a famiglia Fabrizia Di Lorenzo e Sulmona, dice Pezzopane

"In queste ore drammatiche di angoscia, ci stringiamo ai genitori, al fratello, alla famiglia di Fabrizia Di Lorenzo e a tutta la comunità di Sulmona. Il destino di questa ragazza, una giovane brillante e intraprendente che da tempo aveva trovato lavoro a Berlino, colpisce nel profondo tutti gli italiani e in particolare la sua città d'origine. A breve si saprà la verità e ovviamente speriamo tutti ancora in un esito positivo" dichiara in un comunicato Stefania Pezzopane, senatrice del Partito Democratico, commentando la scomparsa della nostra connazionale dopo la strage a Berlino.



L'esponente dem riflette in conclusione: "L'atroce attentato dell'ISIS al mercatino di Natale è un colpo al cuore dell'Europa. Siamo vicini a tutte le persone che hanno vissuto e stanno vivendo questo ennesimo dramma che scuote la nostra sicurezza, le nostre esistenze, la vita delle nostre città. Con la vicenda di Fabrizia ci sentiamo tutti toccati più da vicino. Come ha detto Angela Merkel, la nostra risposta deve essere la ferma volontà di non vivere nella paura."