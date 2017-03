Strage Berlino: bene dietrofront Germania su Fabrizia, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD commenta la decisione del governo tedesco in merito alle vittime della strage di Berlino.

"E' molto positivo che il governo tedesco abbia oggi sostenuto che garantirà i diritti dei famigliari di Fabrizia Di Lorenzo, la giovane di Sulmona vittima il 19 dicembre scorso dell'attentato al mercatino di Natale, a Berlino, ad opera di Anis Amri, seguace dell'ISIS" illustra in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane.



"Il portavoce del governo tedesco ha anche deplorato il trattamento insensibile che ha lamentato la famiglia Di Lorenzo in Germania, nelle ore e nei giorni immediatamente successivi all'attentato" prosegue la componente della Commissione per le questioni regionali.



"Ringraziamo le istituzioni del nostro Paese - aggiunge quindi -, alle quali mi ero appellata, per la sensibilità che hanno mostrato nel corso di questa drammatica vicenda."



Descrive inoltre: "Per noi, per la comunità di Sulmona, è assolutamente importante che la Germania riconosca i caduti nell'attentato quali vittime del terrorismo e non di un incidente mortale."



"Non è solo una questione di equità del risarcimento, che pure esiste. E' un atto di verità e di giustizia - specifica in conclusione -, necessario ai famigliari così duramente colpiti e alle comunità di appartenenza, che devono sentire le istituzioni dalla loro parte e saperle impegnate fino in fondo nella lotta al terrorismo."