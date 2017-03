Strage Berlino: Mattarella e Gentiloni intervengano per Fabrizia, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD sul fatto che l'italiana uccida nella strage del mercatino di Berlino viene considerata una vittima della strada.

"Fabrizia Di Lorenzo, la ragazza di Sulmona uccisa a Berlino il 19 dicembre 2016 nella strage terroristica al mercatino di Natale, non può essere considerata una vittima della strada, così come non sono morte in un incidente le altre persone stroncate dall'attentato realizzato da Anis Amri. Per questo rivolgo un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, attento interprete dei sentimenti degli italiani e al Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che nei giorni del dolore e dello sgomento sono stati molto vicini alla famiglia e alla città di Sulmona" riporta in una nota la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane.



"E' importante riconoscere un attentato terroristico per quello che è. - chiarisce l'esponente dem - Lo si deve alle famiglie delle vittime, alla memoria dei caduti e alle loro comunità di origine. La Germania deve fare questo sforzo, anche attraverso le necessarie modifiche di legge".



"Non è solo una questione di accesso al risarcimento, che pure è legittimo, ma è un atto di consapevolezza indispensabile anche per evitare di minimizzare l'accaduto ed utile a non abbassare la guardia contro il terrorismo di matrice islamica. - precisa infine la parlamentare - Il nostro Paese deve agire perché ciò avvenga, in memoria di Fabrizia, una giovane insieme italiana ed europea e di tutti i caduti in modo così drammatico".