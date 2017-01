Serve proroga fino a 2021 su chiusura tribunali Abruzzo, dice Pezzopane (PD)

"Come parlamentari abruzzesi e non solo, di maggioranza e di opposizione, siamo tutti uniti nel richiedere una proroga della chiusura dei 4 tribunali minori abruzzesi, necessaria per affrontare l'emergenza che sta vivendo la regione. Proprio alla luce di questa inedita situazione, è ancora più evidente che sarà comunque necessario ripensare la geografia giudiziaria nella nostra Regione, visto che il riordino ipotizzato comporta un sacrificio che i cittadini così provati non possono sopportare" riflette in un comunicato Stefania Pezzopane, senatrice del Partito Democratico, nel corso di una conferenza stampa sul tema.



"In Regione si è già insediata una commissione, col compito di elaborare una proposta per il riordino della geografia giudiziaria in Abruzzo. - precisa - Nel frattempo, la proroga è necessaria per evitare la chiusura dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto".



"Il mio emendamento, il 14.82, propone una proroga fino al 2021 ed è stato dichiarato ammissibile dalla Commissione Affari Costituzionali. - specifica quindi l'esponente dem - Ricordo che nel 2018 scade la proroga inserita nel Milleproroghe del 2015. Io continuo a ritenere che il decreto Milleproroghe 2017, ora all'esame del Senato, sia il provvedimento adatto. So che esiste la possibilità che il differimento venga inserito anche nel nuovo decreto terremoto, in via di emanazione da parte del governo. Quel che è certo è che dobbiamo avere la garanzia assoluta che in un modo o nell'altro si ottenga la proroga".