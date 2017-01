Rigopiano: sostenere i bambini e fare di tutto perché non accada più , dice Pezzopane (PD)

"Con il ritrovamento del corpo della ventinovesima vittima del Rigopiano, si chiude la corsa disperata dei soccorritori che ha portato a salvare 9 persone, tra cui 4 bambini" riflette in un comunicato Stefania Pezzopane, senatrice del Partito Democratico.



"Siamo in lutto, un lutto molto doloroso e ci stringiamo alle famiglie così duramente colpite" prosegue la parlamentare PD. "Ringraziamo col cuore la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, l'Esercito, il Soccorso Alpino e tutti gli altri corpi e i tantissimi volontari impegnati in questa grande operazione di salvataggio" continua.



"Ora è il momento di sostenere tutti i sopravvissuti - comunica infine -, in particolare i quattro bambini e tra loro chi è rimasto senza genitori, e di lavorare duramente perché si possa limitare al minimo possibile il rischio che una tale, enorme tragedia si possa ripetere ancora."