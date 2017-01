Referendum Jobs Act: su voucher partire da proposta Damiano, dice Pezzopane (PD)

"La sentenza della Consulta sui referendum sul Jobs Act per fortuna non ci espone al rischio di una tabula rasa, ma apre invece uno spazio interessante per un intervento del Parlamento sui voucher. Si può, a partire dalla proposta di legge Damiano, limitare l'uso dei voucher ad alcuni settori e ricondurre questo strumento alla sua originaria finalità di emersione dal nero del lavoro davvero occasionale" riferisce in una nota Stefania Pezzopane, senatrice del Partito Democratico.



"Ora ci si può finalmente rimboccare le maniche per migliorare la normativa sul lavoro evitando contrapposizione ideologiche assurde. I voucher furono introdotti dal governo Prodi per l'agricoltura e poi nel tempo estesi e liberalizzati dal governo Monti. Con il governo Renzi si è iniziato a limitarli, ora si deve e si può fare di più" chiarisce in conclusione la parlamentare PD.