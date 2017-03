Reddito di inclusione aiuterà enti locali a combattere povertà, dice Pezzopane (PD)

Stefania Pezzopane del PD riflette sul reddito di inclusione.

"Se da amministratrice a L'Aquila e provincia quando, tra il 1999 e il 2000, crollò completamente il sistema industriale passando da 6000 addetti a poche centinaia e poi nel 2009 in una notte il terremoto produsse perdita di lavoro, di case e di relazioni; se avessi avuto a disposizione questo provvedimento per il contrasto della povertà avrei fatto molto meglio il mio lavoro" riflette in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane.



L'esponente dem spiega: "Il reddito di inclusione, universale e strutturale che questo ddl introdurrà in Italia è uno degli strumenti contro la povertà estrema, un fenomeno complesso che non si combatte con la bacchetta magica, ma con politiche che chiamano in causa almeno quattro questioni: gli interventi per la crescita, le politiche attive del lavoro, il welfare attivo e le politiche generali per la riduzione della povertà, che hanno bisogno anche di più scuola, di più università e di più cultura".



"La marginalità sociale è una causa di povertà, lo è anche la fragilità della persona, con un circolo vizioso di padre in figlio. - precisa - La strada giusta per combattere questa condizione è la promozione della cittadinanza attiva. I nostri governi hanno percorso e stanno percorrendo questo iter, attraverso un insieme di riforme, tra le quali il Jobs Act."