Protezione Civile: delega tenga conto su comunicazione del rischio, dice Pezzopane

Stefania Pezzopane del PD riguardo la delega sulla riforma della Protezione Civile.

"In fase di attuazione della delega sulla Protezione Civile si dovrà tenere conto dell'esigenza di intervenire in modo innovativo anche sulla comunicazione in situazione di rischio. E' ciò che emerge dall'analisi di quanto è accaduto nella comunicazione istituzionale e nei media durante e dopo i terremoti del 2009 - afferma in una nota Stefania Pezzopane, senatrice del Partito Democratico -, del 2012 e del 2016-2017. E' la nuova frontiera, perché il rischio non è solo calamità naturali ma anche terrorismo e la comunicazione delle istituzioni con i cittadini in queste situazioni è fondamentale, influenza il comportamento dei media e delle persone."



La parlamentare PD continua in ultimo: "Il processo alla Commissione Grandi Rischi ci insegna che in Italia si deve lavorare molto su questo fronte. Nel corso dello sciame sismico che nel 2009 fu il preludio della scossa del 6 aprile, la comunicazione della Commissione fu in modo inopportuno improntata alla rassicurazione, tanto che ho proposto di avviare una commissione parlamentare di inchiesta su questo. A seguire c'è stato un periodo di allarmismo, in totale schizofrenia. E' chiaro che la comunicazione pre-rischio e in fase di calamità va ispirata al rispetto delle conoscenze scientifiche e alla razionalità."