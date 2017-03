Presidio Polfer di Sulmona non può chiudere: Pezzopane (PD) non si arrende

Stefania Pezzopane del PD ribadisce che il presidio Polfer di Sulmona non può chiudere.

"Il presidio Polfer di Sulmona non può chiudere. Il Ministero dell'Interno farebbe un grave errore. Siamo ancora al lavoro con il presidente della Regione D'Alfonso per evitare che la città perda un avamposto importante per la sicurezza e la prossima settimana ci sarà un ulteriore incontro. Il nostro intervento è in linea con quanto abbiamo già ottenuto in materia di giustizia - comunica Stefania Pezzopane, senatrice del Partito Democratico -, con la proroga al 2021 del tribunale. Continua il nostro impegno per Sulmona."



La parlamentare PD dichiara infine: "Stiamo lavorando per ottenere rassicurazioni a breve termine. La Polizia ferroviaria deve rimanere a Sulmona. Sappiamo che è difficile prevedere eccezioni ad un piano nazionale già tutto realizzato, ma vogliamo insistere ancora."