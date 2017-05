Pezzopane (PD): fra poco voto e accuse da "gola profonda" sembrano strumentali

Stefania Pezzopane del PD replica alle accuse di finanziamento illecito ai partiti.

"Sono totalmente estranea ai contenuti delle dichiarazioni che, secondo quanto riportano agenzie di stampa e giornali, l'imprenditore Angelo Capogna avrebbe rilasciato agli inquirenti. Ho saputo dai giornalisti di essere indagata, per esserne stata edotta dai medesimi, pur non avendo ricevuto alcun necessario avviso di garanzia. Ne discende come io ne sia completamente all'oscuro. Per quanto ovvio, non posso che smentire quanto avrebbe detto tal Angelo Capogna ai magistrati, circostanze che apprendo solo oggi sulla stampa" dichiara in una nota la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane, in merito alll'accusa di finanziamento illecito ai partiti.

"Confido come sempre nella magistratura, - prosegue - che sono certa farà luce su questa oscura vicenda e arriverà alle giuste conclusioni. Ho già informato i miei legali per procedere ad una querela nei confronti dell'imprenditore e di chi afferma falsità su di me".



Specifica infine la parlamentare dem: "Sempre secondo quanto emerso sulla stampa Angelo Capogna ha già denunciato, negli anni passati, molti politici abruzzesi e per questo si è meritato l'appellativo di 'gola profonda'. Le accuse che avrebbe ipotizzato nei miei confronti risalgono a fatti e circostanze avvenuti nel lontano anno 2010 (oltre 7 anni fa), ma mai citati precedentemente. E' opportuno rilevare come tali ipotetiche circostanze emergano proprio ora, in piena campagna elettorale per le amministrative di giugno a L'Aquila ed Avezzano. - ed aggiunge - Corre l'obbligo rilevare come questa tempistica insospettisca non poco su un uso strumentale di accuse per me totalmente infondate e non rispondenti assolutamente a verità. Ad ogni modo tutelerò la mia persona da questa macchina del fango agitata ad arte e mi confortano i tanti messaggi di solidarietà che ho già ricevuto."