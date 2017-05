Pezzopane (PD): finanziamento illecito ai partiti? Non ne so nulla

Indagata con l'accusa di finanziamento illecito ai partiti la senatrice del PD Stefania Pezzopane. "Io sono tranquilla e fiduciosa. Forte della mia onestà" assicura su Facebook l'esponente dem.

La senatrice aquilana del PD Stefania Pezzopane è indagata con l'accusa di finanziamento illecito ai partiti. Ad accusarla durante due interrogatori l'imprenditore Angelo Capogna, che nei mesi scorsi ha presentato alcune denunce nei confronti di politici e funzionari di alcuni Comuni marsicani, descrivendo un sistema di 'tangenti sui lampioni' con contanti e regalie in cambio di commesse nel suo settore.



Attuale senatrice, Stefania Pezzopane ha ricoperto in passato anche il ruolo di assessore e presidente del Consiglio in Comune, presidente della Provincia de L'Aquila e assessore e vicepresidente del Consiglio regionale. Nella serata di ieri, su Facebook la Pezzopane precisa di non aver ricevuto nessun avviso di garanzia da parte della Procura e quindi di non sapere ancora nulla dell'indagine.



"Sono a Roma, nella calda notte romana al Pantheon a fare una passeggiata. E non ho alcuna intenzione di interromperla. Dopo 12 ore in Senato ad occuparmi di mille cose, una passeggiata romana ci vuole proprio" assicura Stefania Pezzopane, in compagna del fidanzato.

"Se sono indagata, la magistratura farà come sempre presto e bene il suo lavoro. Io sono tranquilla e fiduciosa. Forte della mia onestà. Domani ci capirò qualcosa di più e vi dirò meglio" precisa quindi l'esponente dem.